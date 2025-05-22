У Путіна зробили заяву про обмін за формулою "1000 на 1000"

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У Кремлі заявляють, що як би зацікавлені в тому, щоб здійснити обмін полоненими між Росією та Україною за формулою "1000 на 1000" у швидкому режимі.

Про це заявив речник диктатора РФ Дмитро Пєсков.

За словами речника диктатора, зараз триває робота щодо узгодження конкретних прізвищ. Інших деталей у Кремлі не повідомили.

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Пєсков також зазначив, що жодних домовленостей щодо проведення переговорів у Ватикані.

Останні заяви РФ про врегулювання

На днях у Москві заявили про те, що начебто готують меморандум із Україною. Втім, тепер влада РФ вигадала причину, щоб зірвати можливе підписання. Так, директор правового департаменту МЗС Росії Максим Мусіхін цинічно заявив, що для підписання документу потрібна “нова влада”. Політик повторив російський наратив про те, що президент України Володимир Зеленський є “нелегітимним”.

Зазначимо, що того ж дня речник Кремля Дмитро Пєсков нахабно заявив, що РФ не зацікавлена у затягуванні роботи над меморандумом Росії та України.

Тим часом речниця російського МЗС Марія Захарова наголошує, що Москва готова надалі продовжувати контакти з українською стороною. Крім того, вона запевняла про підготовку над меморандумом та зацікавленість РФ у підписанні.

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Дата публікації 20:18, 21.05.25 Кількість переглядів 67 Рішення ухвалено! Європа розчарована Трампом, у хід пішли санкції! Що буде в 17-му пакеті