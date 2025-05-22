У Путина сделали заявление об обмене по формуле "1000 на 1000"

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

В Кремле заявляют, что как бы заинтересованы в том, чтобы совершить обмен пленными между Россией и Украиной по формуле "1000 на 1000" в быстром режиме.

Об этом заявил спикер диктатора РФ Дмитрий Песков.

По словам спикера диктатора, сейчас идет работа по согласованию конкретных фамилий. Другие детали в Кремле не сообщили.

Реклама

"Этот вопрос достаточно трудоемкий, ведется работа по обмену конкретными именами. Поскольку речь идет о тысяче на тысячу, это требует какого-то времени", - сказал он.

Песков также отметил, что никаких договоренностей по проведению переговоров в Ватикане.

Последние заявления РФ об урегулировании

На днях в Москве заявили о том, что вроде бы готовят меморандум с Украиной. Впрочем, теперь власти РФ придумали причину, чтобы сорвать возможное подписание. Так, директор правового департамента МИД России Максим Мусихин цинично заявил, что для подписания документа нужна "новая власть". Политик повторил российский нарратив о том, что президент Украины Владимир Зеленский является "нелегитимным".

Отметим, что в тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков нагло заявил, что РФ не заинтересована в затягивании работы над меморандумом России и Украины. По его словам, в администрации "фюрера" не приняли решение о месте проведения мирных переговоров.

Реклама

Тем временем спикер российского МИД Мария Захарова отмечает, что Москва готова в дальнейшем продолжать контакты с украинской стороной. Кроме того, она уверяла о подготовке над меморандумом и заинтересованности РФ в подписании.

Дата публикации 20:18, 21.05.25 Количество просмотров 101 Решение принято! Европа разочарована Трампом, в ход последовали санкции! Что будет в 17-м пакете