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У Путина сделали заявление об обмене по формуле "1000 на 1000"
В России уверяют, что готовы к масштабному обмену пленными и работают в этом направлении.
В Кремле заявляют, что как бы заинтересованы в том, чтобы совершить обмен пленными между Россией и Украиной по формуле "1000 на 1000" в быстром режиме.
Об этом заявил спикер диктатора РФ Дмитрий Песков.
По словам спикера диктатора, сейчас идет работа по согласованию конкретных фамилий. Другие детали в Кремле не сообщили.
"Этот вопрос достаточно трудоемкий, ведется работа по обмену конкретными именами. Поскольку речь идет о тысяче на тысячу, это требует какого-то времени", - сказал он.
Песков также отметил, что никаких договоренностей по проведению переговоров в Ватикане.
Последние заявления РФ об урегулировании
На днях в Москве заявили о том, что вроде бы готовят меморандум с Украиной. Впрочем, теперь власти РФ придумали причину, чтобы сорвать возможное подписание. Так, директор правового департамента МИД России Максим Мусихин цинично заявил, что для подписания документа нужна "новая власть". Политик повторил российский нарратив о том, что президент Украины Владимир Зеленский является "нелегитимным".
Отметим, что в тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков нагло заявил, что РФ не заинтересована в затягивании работы над меморандумом России и Украины. По его словам, в администрации "фюрера" не приняли решение о месте проведения мирных переговоров.
Тем временем спикер российского МИД Мария Захарова отмечает, что Москва готова в дальнейшем продолжать контакты с украинской стороной. Кроме того, она уверяла о подготовке над меморандумом и заинтересованности РФ в подписании.