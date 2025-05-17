Буданов сообщил, когда можно ожидать обмена "1000 на 1000"

Кирилл Будано / © Офис президента Украины

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Масштабный обмен пленными в формате тысяча на тысячу состоится на следующей неделе.

Об этом ТСН.ua сообщил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

«Надеюсь, это произойдет на следующей неделе, по спискам, вы же понимаете, будет обмен, скажем так, кого сможем забрать, того будем забирать. И также отдавать», — уточнил он.

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Напомним, в Стамбуле в пятницу, 16 мая, прошли переговоры Украины и России. После встречи министр обороны Рустем Умеров заявил, что в ближайшее время может произойти обмен пленными в формате «1000 на 1000».

«Мы знаем дату, но пока не будем говорить ее», — сказал он.

Умеров подчеркнул, что у украинской делегации есть директива президента. По его словам, во время встречи представители стран общались в рамках прекращения огня и обмена пленными.

Представитель России на переговорах Владимир Мединский также подтвердил обмен в формате «1000 на 1000» в ближайшее время.

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Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что процесс возвращения украинских военнопленных официально стартовал.