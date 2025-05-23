Пєсков ухилився від запитання про глибину буферної зони

Володимир Путін. / © Getty Images

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Напередодні диктатор країни-агресорки Росії Володимир Путін заявив про рішення щодо створення буферної зони вздовж кордону з Україною. Якою буде її глибина, не повідомляється.

Про це заявив речник “фюрера” Дмитро Пєсков.

Під час сьогоднішнього брифінгу росЗМІ попросили його прокоментувати ситуацію. Однак, Пєсков традиційно переадресував до Міноборони РФ запитання. Мовляв, це не в компетенції Кремля.

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"Це стосується безпосередньо перебігу бойових дій, військової специфіки. Рекомендую вам звернути це питання до Міністерства оборони", - сказав представник диктатора.

Нагадаємо, в українському МЗС пояснили, що буферна зона між Росією та Україною, про яку заявив Путін, може бути розташована лише на території держави-агресорки. Зокрема, міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що нові агресивні заяви диктатора “чітко відкидають мирні зусилля та показують, що Путін був і залишається єдиною причиною продовження вбивств”.

Український журналіст Віталій Портников пояснив, які регіони під загрозою. З його слів, задум диктатора зробити буферну зону може свідчити про підготовку нових наступальних дій на Сумщині, яка межує з Курською областю РФ. Під загрозою також залишаються інші області.

Дата публікації 14:38, 16.05.25 Кількість переглядів 290 Жорстка заява Зеленського про перемовини України з РФ: "Ми не можемо це обговорювати"...