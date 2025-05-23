ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
550
Час на прочитання
1 хв

Пєсков ухилився від запитання про глибину буферної зони

У Кремлі кажуть, що питання буферної зони - це компетенція Міноборони.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Getty Images

Напередодні диктатор країни-агресорки Росії Володимир Путін заявив про рішення щодо створення буферної зони вздовж кордону з Україною. Якою буде її глибина, не повідомляється.

Про це заявив речник “фюрера” Дмитро Пєсков.

Під час сьогоднішнього брифінгу росЗМІ попросили його прокоментувати ситуацію. Однак, Пєсков традиційно переадресував до Міноборони РФ запитання. Мовляв, це не в компетенції Кремля.

"Це стосується безпосередньо перебігу бойових дій, військової специфіки. Рекомендую вам звернути це питання до Міністерства оборони", - сказав представник диктатора.

Нагадаємо, в українському МЗС пояснили, що буферна зона між Росією та Україною, про яку заявив Путін, може бути розташована лише на території держави-агресорки. Зокрема, міністр закордонних справ Андрій Сибіга вважає, що нові агресивні заяви диктатора “чітко відкидають мирні зусилля та показують, що Путін був і залишається єдиною причиною продовження вбивств”.

Український журналіст Віталій Портников пояснив, які регіони під загрозою. З його слів, задум диктатора зробити буферну зону може свідчити про підготовку нових наступальних дій на Сумщині, яка межує з Курською областю РФ. Під загрозою також залишаються інші області.

Дата публікації
Кількість переглядів
550
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie