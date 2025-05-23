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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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349
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2 хв

Археологи знайшли місце, де Ісус перетворив воду на вино: фото

В Ізраїлі археологи розкопали стародавнє селище Хирбет Кана, де, за припущеннями, відбулося перше біблійне диво — перетворення води на вино.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Археологи стверджують, що справжнім місцем, найімовірніше, є місто Хірбет-Кана, де було виявлено ознаки раннього християнського богослужіння

Археологи стверджують, що справжнім місцем, найімовірніше, є місто Хірбет-Кана, де було виявлено ознаки раннього християнського богослужіння / © dailymail.co.uk

В Ізраїлі під час археологічних розкопок виявили місце створення першого біблійного дива. Там вперше вода перетворилася на вино під час весілля в Кані Галілейській.

Про це пише Daily Mail.

Дослідники припускають, що сталося це поблизу міста Кафр-Кани на півночі країни. За 8 км на північ від цього місця археологи досліджували печери і припустили, що чудо сталося саме тут.

В районі печер археологи розкопали залишки стародавнього селища Хирбет Кана. Виникло воно орієнтовно у 323 році до нашої ери.

Археологи стверджують, що знайшли місце, де Ісус перетворив воду на вино / © dailymail.co.uk

Археологи стверджують, що знайшли місце, де Ісус перетворив воду на вино / © dailymail.co.uk

Археологи стверджують, що знайшли місце, де Ісус перетворив воду на вино / © dailymail.co.uk

Археологи стверджують, що знайшли місце, де Ісус перетворив воду на вино / © dailymail.co.uk

Археологи стверджують, що знайшли місце, де Ісус перетворив воду на вино / © dailymail.co.uk

Археологи стверджують, що знайшли місце, де Ісус перетворив воду на вино / © dailymail.co.uk

Археологи стверджують, що знайшли місце, де Ісус перетворив воду на вино / © dailymail.co.uk

Археологи стверджують, що знайшли місце, де Ісус перетворив воду на вино / © dailymail.co.uk

Археологи стверджують, що знайшли місце, де Ісус перетворив воду на вино / © dailymail.co.uk

Археологи стверджують, що знайшли місце, де Ісус перетворив воду на вино / © dailymail.co.uk

Археологи стверджують, що знайшли місце, де Ісус перетворив воду на вино / © dailymail.co.uk

Археологи стверджують, що знайшли місце, де Ісус перетворив воду на вино / © dailymail.co.uk

Археологи стверджують, що знайшли місце, де Ісус перетворив воду на вино / © dailymail.co.uk

Археологи стверджують, що знайшли місце, де Ісус перетворив воду на вино / © dailymail.co.uk

Деякі печери розписані хрестами і зверненнями до «господа Ісуса». Всередині знайшли кам’яний вівтар і шість кам’яних посудин, в яких тримали вино. Саме з них могли подавати напій під час весілля.

Згідно з письмовими джерелами, це місце відвідували паломники наприкінці п’ятого століття, а пізніше — хрестоносці. Про це місце, швидше за все, писав і єврейський історик Йосип Флавій.

Нагадаємо, у пустелі Ізраїлю знайшли загадкову піраміду, повну скарбів.

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