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Археологи знайшли місце, де Ісус перетворив воду на вино: фото
В Ізраїлі археологи розкопали стародавнє селище Хирбет Кана, де, за припущеннями, відбулося перше біблійне диво — перетворення води на вино.
В Ізраїлі під час археологічних розкопок виявили місце створення першого біблійного дива. Там вперше вода перетворилася на вино під час весілля в Кані Галілейській.
Про це пише Daily Mail.
Дослідники припускають, що сталося це поблизу міста Кафр-Кани на півночі країни. За 8 км на північ від цього місця археологи досліджували печери і припустили, що чудо сталося саме тут.
В районі печер археологи розкопали залишки стародавнього селища Хирбет Кана. Виникло воно орієнтовно у 323 році до нашої ери.
Деякі печери розписані хрестами і зверненнями до «господа Ісуса». Всередині знайшли кам’яний вівтар і шість кам’яних посудин, в яких тримали вино. Саме з них могли подавати напій під час весілля.
Згідно з письмовими джерелами, це місце відвідували паломники наприкінці п’ятого століття, а пізніше — хрестоносці. Про це місце, швидше за все, писав і єврейський історик Йосип Флавій.
Нагадаємо, у пустелі Ізраїлю знайшли загадкову піраміду, повну скарбів.