Як довго можна зберігати продукти у холодильнику та морозильній камері / © www.credits

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Ми часто помилково викидаємо ще цілком придатну їжу, бо боїмося отруєння чи просто тому, що не знаємо реальних термінів зберігання. Тим часом майже половина всієї їжі у світі потрапляє у сміття. Час це змінити. У своїй статті видання Real Simple розповіло, як довго можна зберігати найпоширеніші продукти у холодильнику та морозильній камері, і як подовжити їм «життя».

Фрукти та овочі

Яблука здатні зберігати свіжість до трьох тижнів, якщо тримати їх у шухляді холодильника. Чорниця, як і більшість ягід, добре тримається лише близько тижня, а ось полуниця чи малина — максимум три дні.

Броколі та цвітна капуста зазвичай зберігаються близько тижня, а зелень, зокрема шпинат або капуста кейл, — лише три дні. Салатні листя також краще вживати протягом п’яти днів.

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Тверді, деревні трави на кшталт розмарину чи чебрецю можуть витримати до трьох тижнів, тоді як м’ята, базилік чи петрушка — лише кілька днів. Лимони та лайми протримаються до трьох тижнів без втрати смаку й соку.

Молочні продукти

Тверді сири (наприклад, чедер або пармезан) можуть зберігатися у холодильнику до 4–6 місяців, якщо упаковка не була відкрита. Вершкове масло витримує до трьох місяців, а вершковий сир — близько двох, якщо не відкривали.

Яйця залишаються свіжими приблизно 3–5 тижнів з моменту придбання. Жирні вершки добре зберігаються до місяця, а молоко — орієнтовно тиждень після відкриття.

Йогурти зазвичай залишаються придатними до вживання близько двох тижнів, а м’які сири та сметана — до трьох тижнів. Пам’ятайте, якщо ви помітили зміну запаху чи текстури, краще не ризикувати.

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М’ясо, риба та птиця

Свіже м’ясо (яловичина, свинина, курятина) слід вживати впродовж 1–2 днів після купівлі. Стейки чи відбивні можуть зберігатися до п’яти днів, а ковбаси, хот-доги чи м’ясна нарізка — до двох тижнів у запечатаній упаковці.

Рибне філе, сирі креветки чи молюски — надзвичайно делікатні: зберігайте їх не довше 1–2 днів. Готову піцу краще з’їсти протягом трьох-чотирьох днів.

Приправи

Кетчуп, соєвий соус та кленовий сироп можуть стояти у холодильнику до року. Майонез, гірчиця та сальса — приблизно місяць-два після відкриття.

Завжди перевіряйте запах і зовнішній вигляд — будь-які зміни, пліснява чи відшарування жиру означають, що соус краще викинути.

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Морозильна камера

Правильно заморожені продукти зберігаються значно довше, але навіть у морозильнику якість з часом погіршується.

Сиру курку можна зберігати від 9 до 12 місяців, а приготовану — до пів року. М’ясо, як-от свинина чи яловичі стейки, зберігаються від чотирьох місяців до року. М’ясний фарш — до чотирьох місяців, а бекон — лише місяць.

Риба та морепродукти зберігаються 3–6 місяців залежно від виду. Запіканки, піцу, супи чи рагу краще вживати протягом 2–3 місяців. Хліб, випічка та печиво також протримаються близько трьох місяців.

Йогурт, вершкове масло та тофу у морозилці можуть «пережити» до 5–9 місяців, але після розморожування текстура може змінитися.

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Поради для зменшення харчових відходів

Зберігайте продукти у герметичних контейнерах.

Встановіть температуру холодильника на +4°C, а морозилки — на -18°C.

Робіть ревізію холодильника раз на тиждень.

Використовуйте систему «перший прийшов — перший пішов»: спершу вживайте старі продукти.

Заморожуйте залишки їжі — це рятує і продукти, і ваш гаманець.

Хоча терміни зберігання — це корисна підказка, головний орієнтир — це ваші органи чуття. Якщо їжа виглядає, пахне чи смакує дивно — краще не ризикувати.