Путин приказал создать "буферную зону", но группировка РФ заблокирована: детали от эксперта

Военные РФ. / © Associated Press

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Российские группировки "Брянск" и "Белгород", которые должны создавать "буферную зону", заблокированы.

Об этом заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в эфире Вечер.LIVE .

По его словам, заявления Путина о так называемой "буферной зоне" раздаются для устрашения и являются элементом давления, в частности на США.

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"Путин дает понять Соединенным Штатам: если украинская сторона не примет ультиматум относительно вывода подразделений Сил обороны Украины из контролируемых районов Донецкой, Брянской, Запорожской и Херсонской областей, то РФ оставляет за собой право масштабировать театр боевых действий за счет Сумской, Харьковской и, наверное, Черниговской областей".

Эксперт отмечает, что элемент шантажа – это любимая тактика российского диктатора повышения ставок.

"Но как видим, на каждые подобные заявления есть успешное противодействие со стороны Сил обороны Украины. Можно говорить о том, что фактически заблокированы группировки "Брянск" и "Белгород" общей численностью до 100 тысяч человек, которые должны решать вопрос создания так называемой "буферной зоны". Вместе с тем они противодействуют ВСУ".

Буферная зона РФ

Несколько дней назад диктатор страны-агрессорки России Владимир Путин заявил о решении создания "буферной зоны" вдоль границы с Украиной. Какова будет ее глубина, не сообщается.

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Заместитель командира 3-й ОШБР подполковник ВСУ Максим Жорин отмечает, что "буферная зона" в нескольких областях - это катастрофа для Украины. Военный отмечает, что "это уже по факту будут их (РФ) территории".

Украинский журналист Виталий Портников говорит, что замысел Кремля сделать "буферную зону" может свидетельствовать о подготовке новых наступательных действий в Сумской области, граничащей с Курской областью РФ. Под угрозой остаются другие области.

Дата публикации 20:36, 23.05.25 Количество просмотров 9 Что россияне готовят на лето? Обзор фронта и прогнозы от Михаила Самуся