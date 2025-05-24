Путін наказав створити "буферну зону", але угрупування РФ заблоковані: деталі від експерта

Військові РФ. / © Associated Press

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Російські угрупування “Брянськ” і “Бєлгород”, які мали б створювати “буферну зону”, заблоковані. Йдеться про близько 100 тисяч військових РФ.

Про це заявив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов в ефірі Вечір.LIVE.

З його слів, заяви Путіна про так звану “буферну зону” лунають для залякування та є елементом тиску, зокрема на США.

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“Путін дає зрозуміти Сполученим Штатам: якщо українська сторона не пристане на ультиматум щодо виведення підрозділів Сил оборони України з контрольованих районів Донецької, Брянської, Запорізької та Херсонської областей, то РФ залишає за собою право масштабувати театр бойових дій за рахунок Сумської, Харківської і, напевно, Чернігівської областей”, - розповів Снєгирьов.

Експерт наголошує, що елемент шантажу - це улюблена тактика російського диктатора підвищення ставок.

“Але як бачимо, на кожні подібні заяви є успішна протидія з боку Сил оборони України. Можна говорити про те, що фактично заблоковані угрупування “Брянськ” і “Бєлгород” загальною чисельністю до 100 тисяч осіб, які мали б вирішувати питання створення так званої “буферної зони”. Натомість вони протидіють ЗСУ вже безпосередньо на території РФ”, - наголосив Снєгирьов.

Буферна зона РФ

Кілька днів тому диктатор країни-агресорки Росії Володимир Путін заявив про рішення щодо створення “буферної зони” вздовж кордону з Україною. Якою буде її глибина, не повідомляється.

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Заступник командира 3-ї ОШБр підполковник ЗСУ Максим Жорін наголошує, що “буферна зона” в кількох областях — це катастрофа для України. Військовий наголошує, що “це вже по факту будуть їхні (РФ) території”.

Український журналіст Віталій Портников каже, що задум Кремля зробити “буферну зону” може свідчити про підготовку нових наступальних дій на Сумщині, яка межує з Курською областю РФ. Під загрозою також залишаються інші області.

Дата публікації 20:36, 23.05.25 Кількість переглядів 9 Що росіяни готують на літо? Огляд фронту та прогнози від Михайла Самуся