Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін / © скриншот з відео

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«Буферна зона» в кількох областях — це катастрофа для України. Таку думку висловив заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін, коментуючи заяву очільника Кремля Путіна про ухвалене рішення щодо створення так званої «буферної зони безпеки» вздовж українсько-російського кордону.

Про це Жорін написав у Telegram.

«Буферна зона в кількох областях для нас — це катастрофа. Тому що не буде ніякої „буферної зони“ — це вже по факту будуть їхні території. Пі**ри ж навіть не приховують, що планують рухатись далі», — зазначив він.

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Жорін наголосив, що «в такому разі можна одразу готуватись до боїв за Суми та Харків».

Що сказав Путін

Нагадаємо, очільник Кремля Путін 22 травня заявив про плани захопити частину території України на кордоні та створити там «буферну зону безпеки».

«Ухвалено рішення про створення буферної зони безпеки вздовж кордону Росії та України. Збройні сили Російської Федерації виконують це завдання», — сказав Путін.

Деталей про конкретне розташування чи формат такої зони озвучено не було.

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