Польща перехопила російський літак, дії якого "становили загрозу"

Російський бомбардувальник Су-24 / © Сегодня

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Польські винищувачі перехопили російський бомбардувальник Су-24 у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Сталося це у четвер, 22 травня.

Про це заявив у п’ятницю, 23 травня, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час пресконференції, передає RMF24.

Косіняк-Камиш повідомив, що у четвер, 22 травня, ввечері Об’єднане оперативне командування сил НАТО в Європі видало наказ черговій польській парі винищувачів перехопити російський бомбардувальник Су-24.

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За його словами, російський літак здійснював небезпечні маневри в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

«Ці дії були навмисними і становили загрозу», — заявив міністр.

За його словами, польські льотчики змогли виявити, перехопити й ефективно відтіснити російський літак.

Польський міністр оборони також прокоментував часті провокації Росії в повітряному просторі біля кордонів НАТО — особливо через географічне розташування Калінінградської області, звідки російські літаки часто літають без ввімкнених транспондерів, без подання планів польотів і без зв’язку з диспетчерськими службами.

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«Ми стійкі до провокацій, але реагуємо рішуче — як самостійно, так і в рамках Альянсу», — наголосив Косіняк-Камиш.

Зазначимо, що 21 травня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що російське судно «тіньового флоту» здійснило «підозрілі маневри» поблизу кабелю електропередачі, що з’єднує Польщу та Швецію.

Нагадаємо, у Росії розбився військовий гелікоптер Мі-8.

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