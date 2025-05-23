У Росії розбився гелікоптер Мі-8: що відомо

У Росії розбився гелікоптер Мі-8 / © t.me/shot_shot

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В Росії на території Орловської області зазнав аварії російський вертоліт Мі-8.

Про це з посиланням на очевидців пишуть російські Telegram-канали.

Згідно з повідомленнями очевидців у Мережі, інцидент стався в районі населеного пункту Наришкіно Урицького району. Близько 14:00 вертоліт упав, після чого почалася пожежа.

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За словами свідків, на місці падіння чутно звуки вибухів. Там вже працюють екстрені служби РФ.

За попередніми даними, внаслідок авіакатастрофи екіпаж судна загинув.

Після падіння відбулася детонація боєприпасів: зафіксовано пожежу та вибухи. За даними рятувальників, постраждалих серед цивільного населення немає.