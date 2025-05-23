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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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261
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У Росії розбився гелікоптер Мі-8: що відомо

За попередніми даними, внаслідок авіакатастрофи екіпаж судна загинув.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
У Росії розбився гелікоптер

У Росії розбився гелікоптер Мі-8 / © t.me/shot_shot

В Росії на території Орловської області зазнав аварії російський вертоліт Мі-8.

Про це з посиланням на очевидців пишуть російські Telegram-канали.

Згідно з повідомленнями очевидців у Мережі, інцидент стався в районі населеного пункту Наришкіно Урицького району. Близько 14:00 вертоліт упав, після чого почалася пожежа.

За словами свідків, на місці падіння чутно звуки вибухів. Там вже працюють екстрені служби РФ.

За попередніми даними, внаслідок авіакатастрофи екіпаж судна загинув.

Після падіння відбулася детонація боєприпасів: зафіксовано пожежу та вибухи. За даними рятувальників, постраждалих серед цивільного населення немає.

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Дата публікації
Кількість переглядів
261
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