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В России разбился вертолет Ми-8: что известно
По предварительным данным, в результате авиакатастрофы экипаж судна погиб.
В России на территории Орловской области потерпел крушение российский вертолет Ми-8.
Об этом со ссылкой на очевидцев пишут российские Telegram-каналы.
Согласно сообщениям очевидцев в Сети, инцидент произошел в районе населенного пункта Нарышкино Урицкого района. Около 14:00 вертолет упал, после чего начался пожар.
По словам свидетелей, на месте падения слышны звуки взрывов. Там уже работают экстренные службы РФ.
По предварительным данным, в результате авиакатастрофы экипаж судна погиб.
После падения произошла детонация боеприпасов: зафиксирован пожар и взрывы. По данным спасателей, пострадавших среди гражданского населения нет.