В России разбился вертолет Ми-8: что известно

В России разбился вертолет Ми-8 / © t.me/shot_shot

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В России на территории Орловской области потерпел крушение российский вертолет Ми-8.

Об этом со ссылкой на очевидцев пишут российские Telegram-каналы.

Согласно сообщениям очевидцев в Сети, инцидент произошел в районе населенного пункта Нарышкино Урицкого района. Около 14:00 вертолет упал, после чего начался пожар.

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По словам свидетелей, на месте падения слышны звуки взрывов. Там уже работают экстренные службы РФ.

По предварительным данным, в результате авиакатастрофы экипаж судна погиб.

После падения произошла детонация боеприпасов: зафиксирован пожар и взрывы. По данным спасателей, пострадавших среди гражданского населения нет.