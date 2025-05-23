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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
147
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В России разбился вертолет Ми-8: что известно

По предварительным данным, в результате авиакатастрофы экипаж судна погиб.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
В России разбился вертолет

В России разбился вертолет Ми-8 / © t.me/shot_shot

В России на территории Орловской области потерпел крушение российский вертолет Ми-8.

Об этом со ссылкой на очевидцев пишут российские Telegram-каналы.

Согласно сообщениям очевидцев в Сети, инцидент произошел в районе населенного пункта Нарышкино Урицкого района. Около 14:00 вертолет упал, после чего начался пожар.

По словам свидетелей, на месте падения слышны звуки взрывов. Там уже работают экстренные службы РФ.

По предварительным данным, в результате авиакатастрофы экипаж судна погиб.

После падения произошла детонация боеприпасов: зафиксирован пожар и взрывы. По данным спасателей, пострадавших среди гражданского населения нет.

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Дата публикации
Количество просмотров
147
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