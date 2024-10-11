ВСУ уничтожили российский вертолет Ми-8 — Генштаб

Армия РФ потеряла еще один вертолет Ми-8. Накануне, 10 октября, украинские военные сбили российский вертолет на Харьковском направлении.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На Харьковском направлении за прошедшие сутки потери противника составили 63 военнослужащих убитыми и ранеными, три уничтоженных артиллерийских системы, две боевые бронированные машины, вертолет Ми-8, 14 БпЛА и четыре автомобиля. Также украинские воины повредили три артсистемы, четыре автомобиля и две единицы специальной техники.

Напомним, в течение 10 октября ВСУ "задвохсотили" более тысячи оккупантов. Общие боевые потери российских оккупантов на 11 октября составили 656 340 человек.

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