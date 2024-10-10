Украину накроет холодный атмосферный фронт: как изменится погода

Уже в ближайшие дни станет прохладнее.

В Украину идет холодный атмосферный фронт. Он вызовет 11 октября дожди и похолодание в западных областях страны.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"До вечера пятницы дожди доберутся до Житомирской, Винницкой, Киевской и даже западных районов Черкасской области. Однако остальная территория Украины завтра еще будет в сухой погоде", — написала она.

Температура воздуха в южной части и в центральных областях ожидается самой высокой, +20...25℃. На востоке страны будет 20...23℃. На севере +19...21℃.

В западных областях температура воздуха снизится до +12...16℃, более теплый воздух еще задержится в Черновицкой области и Хмельницкой области, до +19℃.

В Киеве 11 октября в течение большей части суток будет сухо, однако вечером уже холодный дождливый фронт.

12 октября осадки усилятся. Днем в субботу столица будет находиться в тыловом воздухе, поэтому 12 октября еще и резко похолодает до +11...12℃.

В воскресенье, 13 октября, атмосферный фронт пройдет всю территорию Украины, и поэтому холодный воздух постепенно охватит все наши области.

Ранее синоптик Наталья Птуха рассказала, какой будет погода этой осенью.

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