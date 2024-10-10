Україну накриє холодний атмосферний фронт: як зміниться погода

До України йде холодний атмосферний фронт. Він зумовить 11 жовтня дощі та похолодання в західних областях країни.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"До вечора п'ятниці дощі доберуться до Житомирщини, Вінниччини, Київщини і навіть до західних районів Черкащини. Проте решта території України завтра ще буде у сухій погоді", - написала вона.

Температура повітря у південній частині та у центральних областях очікується найвищою, +20...25℃. На сході країни буде +20...23℃. На півночі +19...21℃.

У західних областях температура повітря знизиться до +12...16℃, тепліше повітря ще затримається у Чернівецькій області та Хмельниччині, до +19℃.

У Києві 11 жовтня протягом більшої частини доби буде сухо, проте ввечері -вже холодний дощовий фронт.

12 жовтня опади посиляться. Вдень у суботу столиця вже перебуватиме у тиловому повітрі, тому 12 жовтня ще й різко похолоднішає до +11...12℃.

У неділю, 13 жовтня, атмосферний фронт пройде всю територію України і тому холодне повітря поступово охопить всі наші області.

Раніше синоптикиня Наталія Птуха розповіла, якою буде погода цієї осені.

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