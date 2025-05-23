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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
202
Час на прочитання
1 хв

Як ще називають ревінь в Україні: ви могли навіть і не чути таких слів

Пік сезону ревеню настав, і ця незвичайна рослина відома під кількома дивовижними назвами.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Українські назви ревеню

Українські назви ревеню / © Pixabay

Ця рослина має короткий сезон дозрівання, коли її можна смакувати. Хоча ревінь є овочем, адже його їстівною частиною є стебла, його часто вживають як фрукт через солодкуватий смак.

Латинська назва цієї культури — “Rheum”, а в Україні ревінь відомий під різними іменами, що походять із різних мовних традицій.

Імовірно, слово “ревінь” має тюркське коріння — “ravent”. Водночас, в Україні використовують і інші назви, запозичені з європейських мов.

За однією з версій, ревінь почали культивувати ще в Стародавній Греції та Римі. Рослина прийшла до Європи з Китаю через території біля Волги.

Грецька назва ревеню — “rhabarbaros” — означає “чужинець з-над Волги”. Цей термін трансформувався в англійську “rhubarb” і німецьку “rhabarber”.

В Україні ревінь відомий під різними назвами, зокрема:

  • ревінь;

  • румбамбар;

  • рабарбар;

  • рамбамбар;

  • ромбамбар;

  • румбумбар;

  • барбар.

Цей представник флори Південно-Східної Азії налічує понад тридцять різновидів, з яких лише деякі використовують як овочеві, лікувальні або декоративні рослини. Водночас його споживання сягає більше трьох тисяч років історії.

В Україні найпоширенішими є ревінь хвилястий та ревінь чорноморський.

Зовні ревінь нагадує лопух або буряк — міцні стебла, на яких розташоване велике зелене листя. Листя містять багато щавлевої кислоти, тому їх не вживають у їжу, а їстівною частиною є саме соковиті стебла.

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Дата публікації
Кількість переглядів
202
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