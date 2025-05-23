Як ще називають ревінь в Україні: ви могли навіть і не чути таких слів

Українські назви ревеню / © Pixabay

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Ця рослина має короткий сезон дозрівання, коли її можна смакувати. Хоча ревінь є овочем, адже його їстівною частиною є стебла, його часто вживають як фрукт через солодкуватий смак.

Латинська назва цієї культури — “Rheum”, а в Україні ревінь відомий під різними іменами, що походять із різних мовних традицій.

Імовірно, слово “ревінь” має тюркське коріння — “ravent”. Водночас, в Україні використовують і інші назви, запозичені з європейських мов.

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За однією з версій, ревінь почали культивувати ще в Стародавній Греції та Римі. Рослина прийшла до Європи з Китаю через території біля Волги.

Грецька назва ревеню — “rhabarbaros” — означає “чужинець з-над Волги”. Цей термін трансформувався в англійську “rhubarb” і німецьку “rhabarber”.

В Україні ревінь відомий під різними назвами, зокрема:

ревінь;

румбамбар;

рабарбар;

рамбамбар;

ромбамбар;

румбумбар;

барбар.

Цей представник флори Південно-Східної Азії налічує понад тридцять різновидів, з яких лише деякі використовують як овочеві, лікувальні або декоративні рослини. Водночас його споживання сягає більше трьох тисяч років історії.

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В Україні найпоширенішими є ревінь хвилястий та ревінь чорноморський.

Зовні ревінь нагадує лопух або буряк — міцні стебла, на яких розташоване велике зелене листя. Листя містять багато щавлевої кислоти, тому їх не вживають у їжу, а їстівною частиною є саме соковиті стебла.