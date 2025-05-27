ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
295
Час на прочитання
1 хв

42 км до цілі: безпілотник "Птахів Мадяра" вразив танк РФ у глибокому тилу

На відео не вказується точне місце операції, але згадується, що безпілотник пролетів майже 42 км — тобто, у глибокий тил противника.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
ЗСУ на фронті

ЗСУ на фронті

Безпілотник українських захисників з 414 окремої бригади безпілотних систем ЗСУ зміг подолати понад 42 км по лінії оптоволоконного управління та знищити техніку окупантів у тилу.

Про успішну операцію повідомив командир підрозділу Роберт Бровді («Мадяр») у відео на YouTube-каналі.

На опублікованих кадрах оператор дрона з позивним «Кедр» демонструє, як FPV-безпілотник долає велику відстань, заходить у ворожий ангар, де виявляє три одиниці техніки армії РФ — зокрема, танк та БМП.

Після огляду об’єкта оператор обрав найціннішу ціль та скерував дрон на знищення. Безпілотник вибухнув при зіткненні з бронемашиною.

«Це мегавелика дистанція! Гарно зайшов! Тому ворог гарно нам залишає ангарчики, у які ми залітаємо. Волокно рулить!» — зазначив боєць.

«Кедр» пояснив, що підрозділ має обмежену кількість FPV-дронів, тому повторно атакувати об’єкт можливості не було. Проте, за його словами, атака пройшла успішно, адже основна ціль була уражена.

Нагадаємо, окупанти почали використовувати нові бойові частини на дронах-камікадзе типу Shahed-136.

Тепер ці безпілотники оснащуються комбінованими бойовими частинами двох типів — російського та іранського виробництва. Обидві мають вагу у 90 кг, що майже вдвічі більше за стандартну 50-кілограмову версію, яка застосовувалася раніше.

До складу додали порошкову суміш гідридів металів, яка створює надвисоку температуру горіння — до 3500°C. Це посилює запалювальний ефект під час вибуху.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
295
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie