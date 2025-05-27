42 км до цілі: безпілотник "Птахів Мадяра" вразив танк РФ у глибокому тилу

ЗСУ на фронті

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Безпілотник українських захисників з 414 окремої бригади безпілотних систем ЗСУ зміг подолати понад 42 км по лінії оптоволоконного управління та знищити техніку окупантів у тилу.

Про успішну операцію повідомив командир підрозділу Роберт Бровді («Мадяр») у відео на YouTube-каналі.

На опублікованих кадрах оператор дрона з позивним «Кедр» демонструє, як FPV-безпілотник долає велику відстань, заходить у ворожий ангар, де виявляє три одиниці техніки армії РФ — зокрема, танк та БМП.

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Після огляду об’єкта оператор обрав найціннішу ціль та скерував дрон на знищення. Безпілотник вибухнув при зіткненні з бронемашиною.

«Це мегавелика дистанція! Гарно зайшов! Тому ворог гарно нам залишає ангарчики, у які ми залітаємо. Волокно рулить!» — зазначив боєць.

«Кедр» пояснив, що підрозділ має обмежену кількість FPV-дронів, тому повторно атакувати об’єкт можливості не було. Проте, за його словами, атака пройшла успішно, адже основна ціль була уражена.

Нагадаємо, окупанти почали використовувати нові бойові частини на дронах-камікадзе типу Shahed-136.

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Тепер ці безпілотники оснащуються комбінованими бойовими частинами двох типів — російського та іранського виробництва. Обидві мають вагу у 90 кг, що майже вдвічі більше за стандартну 50-кілограмову версію, яка застосовувалася раніше.

До складу додали порошкову суміш гідридів металів, яка створює надвисоку температуру горіння — до 3500°C. Це посилює запалювальний ефект під час вибуху.