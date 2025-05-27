42 км до цели: беспилотник "Птиц Мадяра" поразил танк РФ в глубоком тылу

ВСУ на фронте

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Беспилотник украинских защитников из 414-й отдельной бригады беспилотных систем ВСУ смог преодолеть более 42 км по линии оптоволоконного управления и уничтожить технику оккупантов в тылу.

Об успешной операции сообщил командир подразделения Роберт Бровди («Мадьяр») в видео на YouTube-канале.

На опубликованных кадрах оператор дрона с позывным «Кедр» демонстрирует, как FPV-беспилотник одолевает большое расстояние, заходит во вражеский ангар, где обнаруживает три единицы техники армии РФ — в частности, танк и БМП.

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После осмотра объекта оператор выбрал ценную цель и направил дрон на уничтожение. Беспилотник взорвался при столкновении с бронемашиной.

«Это мегабольшая дистанция! Хорошо вошел! Поэтому враг хорошо нам оставляет ангарчики, в которые мы залетаем. Волокно рулит!» — отметил боец.

«Кедр» объяснил, что подразделение имеет ограниченное количество FPV-дронов, поэтому повторно атаковать объект возможности не было. Однако, по его словам, атака прошла успешно, ведь основная цель была поражена.

Напомним, оккупанты начали использовать новые боевые части на дронах-камикадзе типа Shahed-136.

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Теперь эти беспилотники оснащаются комбинированными боевыми частями двух типов — российского и иранского производства. Обе имеют вес в 90 кг, что почти вдвое больше стандартной 50-килограммовой версии, которая применялась ранее.

В состав добавили порошковую смесь гидридов металлов, которая создает сверхвысокую температуру горения до 3500°C. Это усиливает воспламеняющий эффект при взрыве.