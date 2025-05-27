Россия может выиграть войну только при одном условии — в ISW объяснили, какой именно

Россия может выиграть войну только при одном условии. / © Associated Press

Реклама

Россия понимает, что ее единственный шанс победить в войне – это оставить Украину без поддержки союзников.

Об этом идет речь в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

В документе подчеркивается, что Кремль сосредоточился на когнитивной войне - попытках повлиять на общественное мнение в странах Запада, чтобы те отказались от дальнейшей военной помощи Украине.

Реклама

В ISW считают, что именно с этим связаны заявления спикера Кремля Дмитрия Пескова, который раскритиковал слова канцлера Германии Фридриха Мерца об отмене ограничений на дальность применения западного оружия. Мерц 26 мая заявил, что США, Великобритания, Франция и Германия больше не налагают никаких ограничений по использованию Украиной дальнобойного оружия против российских целей.

Песков назвал это "опасным" шагом, который "противоречит мирному урегулированию". Между тем российские милблогеры и прокремлевские ресурсы призывают к ответу и утверждают, что Россия "достиг победы военным путем".

В ISW отмечают, что эти заявления – часть стратегии давления на западные правительства. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что прекращение помощи Украине должно стать условием для мирных переговоров.

В отчете отмечается, что именно западная военная поддержка критически важна для обороноспособности Украины. Разрешение на удары по военным объектам в глубине РФ, по мнению ISW, способно серьезно повлиять на возможности Кремля вести дальние массированные атаки по украинским городам.

Реклама

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения новых санкций против Российской Федерации уже на этой неделе.