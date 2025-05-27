Россияне ударили ночью беспилотниками: сколько "Шахедов" уничтожила ПВО

Беспилотник.

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Ночью на вторник, 27 мая, российские военные атаковали Украину 60 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО уничтожили 43 дрона.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

По информации военных, этой ночью было обезврежено 43 БпЛА: 35 – сбиты огневыми средствами поражения, а восемь – локационно потеряны.

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Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в девяти локациях, а также падение сбитых ударных БПЛА в трех локациях.

Отмечается, что с 23:50 26 мая и до сегодняшнего утра военные РФ запускали Shahed по направлениям Миллерово, Орла, Курска, Приморско-Ахтарского и Гвардейского.

Напомним, этой ночью в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских БпЛА. В частности, в Сумах раздалась серия взрывов.

Известно, что ночью и утром армия РФ атаковала Сумы дронами и авиацией. В частности, произошло попадание российского БПЛА в здание промышленного предприятия. Информации о потерпевших нет.

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Заметим, военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко ранее отмечал, что россияне испытывали новый дрон во время атаки на Одессу 24 мая. Оккупанты применили дрон, который ранее не фиксировали украинские силы ПВО.

Дата публикации 19:45, 26.05.25 Количество просмотров 42 Ад три ночи подряд! Киев содрогается от массированных российских ударов!