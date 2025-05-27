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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1238
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Россияне ударили ночью беспилотниками: сколько "Шахедов" уничтожила ПВО

По информации ПС, зафиксировано попадание средств воздушного приступа в девяти локациях.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Беспилотник.

Беспилотник.

Ночью на вторник, 27 мая, российские военные атаковали Украину 60 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО уничтожили 43 дрона.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

По информации военных, этой ночью было обезврежено 43 БпЛА: 35 – сбиты огневыми средствами поражения, а восемь – локационно потеряны.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в девяти локациях, а также падение сбитых ударных БПЛА в трех локациях.

Отмечается, что с 23:50 26 мая и до сегодняшнего утра военные РФ запускали Shahed по направлениям Миллерово, Орла, Курска, Приморско-Ахтарского и Гвардейского.

Напомним, этой ночью в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских БпЛА. В частности, в Сумах раздалась серия взрывов.

Известно, что ночью и утром армия РФ атаковала Сумы дронами и авиацией. В частности, произошло попадание российского БПЛА в здание промышленного предприятия. Информации о потерпевших нет.

Заметим, военно-политический обозреватель "Информационного сопротивления" Александр Коваленко ранее отмечал, что россияне испытывали новый дрон во время атаки на Одессу 24 мая. Оккупанты применили дрон, который ранее не фиксировали украинские силы ПВО.

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Дата публикации
Количество просмотров
1238
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