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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Украину атакуют вражеские БпЛА: куда двигаются цели

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 27 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

  • Группа БПЛА на востоке Харьковщины — курсом на запад.

  • Группа «шахедов» на севере Харьковщины — курсом на юг.

  • Новая группа БПЛА на востоке Донбасса — курсом на Харьковщину.

  • БпЛА на границе Полтавщины и Харьковщины — курсом на запад.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли массированные удары БпЛА по пригороду Харькова, возник масштабный пожар.

Мы ранее информировали, что Россия снова атаковала Киевщину беспилотниками и крылатыми ракетами.

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