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Украину атакуют вражеские БпЛА: куда двигаются цели
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 27 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.
Группа БПЛА на востоке Харьковщины — курсом на запад.
Группа «шахедов» на севере Харьковщины — курсом на юг.
Новая группа БПЛА на востоке Донбасса — курсом на Харьковщину.
БпЛА на границе Полтавщины и Харьковщины — курсом на запад.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли массированные удары БпЛА по пригороду Харькова, возник масштабный пожар.
Мы ранее информировали, что Россия снова атаковала Киевщину беспилотниками и крылатыми ракетами.