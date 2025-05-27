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- Війна
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Україну атакують ворожі БпЛА: куди рухаються цілі
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 27 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.
Група БпЛА на сході Харківщини — курсом на захід.
Група «шахедів» на півночі Харківщини — курсом на південь.
Нова група БпЛА на сході Донеччини — курсом на Харківщину.
БпЛА на межі Полтавщини та Харківщини — курсом на захід.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали масованих ударів БпЛА по передмістю Харкова, виникла масштабна пожежа.
Ми раніше інформували, що Росія знову атакувала Київщину безпілотниками та крилатими ракетами.