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Россия атаковала дронами пригород Харькова: появились фото последствий
В результате вражеской атаки по территории частного предприятия в поселке Васищево произошли разрушения и возгорание складского здания.
Российские оккупанты нанесли массированные удары БпЛА по пригороду Харькова, возник масштабный пожар.
В результате вражеской атаки по территории частного предприятия в поселке Васищево произошли разрушения и возгорание складского здания.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
Работы по ликвидации пожара, к которым привлечены более 50 спасателей, продолжаются.
Напомним, Россия атаковала Киевщину дронами и крылатыми ракетами.