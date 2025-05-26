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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия атаковала дронами пригород Харькова: появились фото последствий

В результате вражеской атаки по территории частного предприятия в поселке Васищево произошли разрушения и возгорание складского здания.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Россия атаковала дронами пригород Харькова

Россия атаковала дронами пригород Харькова / © ГСЧС Украины

Российские оккупанты нанесли массированные удары БпЛА по пригороду Харькова, возник масштабный пожар.

В результате вражеской атаки по территории частного предприятия в поселке Васищево произошли разрушения и возгорание складского здания.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Работы по ликвидации пожара, к которым привлечены более 50 спасателей, продолжаются.

РФ нанесла массированные удары БпЛА по пригороду Харькова / © ГСЧС Украины

РФ нанесла массированные удары БпЛА по пригороду Харькова / © ГСЧС Украины

РФ нанесла массированные удары БпЛА по пригороду Харькова / © ГСЧС Украины

РФ нанесла массированные удары БпЛА по пригороду Харькова / © ГСЧС Украины

РФ нанесла массированные удары БпЛА по пригороду Харькова / © ГСЧС Украины

РФ нанесла массированные удары БпЛА по пригороду Харькова / © ГСЧС Украины

РФ нанесла массированные удары БпЛА по пригороду Харькова / © ГСЧС Украины

РФ нанесла массированные удары БпЛА по пригороду Харькова / © ГСЧС Украины

РФ нанесла массированные удары БпЛА по пригороду Харькова / © ГСЧС Украины

РФ нанесла массированные удары БпЛА по пригороду Харькова / © ГСЧС Украины

РФ нанесла массированные удары БпЛА по пригороду Харькова / © ГСЧС Украины

РФ нанесла массированные удары БпЛА по пригороду Харькова / © ГСЧС Украины

Напомним, Россия атаковала Киевщину дронами и крылатыми ракетами.

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