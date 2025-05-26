Трамп и Путин / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп стремится «урегулировать, нормализовать и перезагрузить» отношения между Вашингтоном и Москвой. Эта идея была заметна еще во время его первой каденции, когда тот стремился к личной встрече с Владимиром Путиным, чтобы согласовать ключевые вопросы — от ядерного разоружения до экономического сотрудничества.

Такое мнение высказала бывшая советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Фиона Хилл, пишет The Telegraph.

«Он почтителен с Путиным, потому что действительно озабочен риском обмена ядерными ударами», — сказала она.

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Однако, как отметила Хилл, наиболее глобальной угрозой не является ядерный удар, а более скрытые методы ведения войны.

«Теперь речь идет о критически важной национальной инфраструктуре и актах саботажа, отравлений и убийств», — добавила она.

Хилл считает, что в основе мягкого подхода Трампа к Кремлю лежит его личное идолопоклонство по отношению к Путину и их общая вера в «сферы влияния» и «кто сильнее, тот и прав».

«Трамп очарован Путиным и в результате постепенно становится его рабом», — считает она.

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Хилл также отметила желание Трампа выстроить личные отношения с главой Кремля, что, по ее словам, сопровождается его четко выраженным намерением свернуть поддержку Украины со стороны США.

Напомним, другой бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон говорил, что Трамп рассматривает международные отношения через призму своих личных отношений с иностранными лидерами и считает, что дружит с Путиным, однако, по мнению эксперта, глава Кремля им манипулирует.

Путин 27 февраля похвалил администрацию Трампа, заявив, что первые контакты России с администрацией «внушают определенные надежды» и что команда Трампа якобы демонстрирует «взаимную решимость» возобновить отношения между США и Россией.

Путин также добавил, что «некоторые западные элиты пытаются поддерживать нестабильность в мире и будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся американо-российский диалог».

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