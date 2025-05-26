Что делать, если желтеет чеснок и лук

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Пожелтение перьев лука и чеснока в конце весны — это очень распространенная проблема, с которой сталкиваются многие опытные огородники. Да, это довольно неприятное зрелище, однако не стоит расстраиваться, ведь проблему довольно просто решить, если вовремя помочь овощам. Это средство поможет оживить даже очень хилые растения и вернет перьям лука и чеснока живой зеленый цвет и здоровый вид.

Чем обработать чеснок и лук, чтобы желтые перья стали зелеными за 2 дня

Обычно чеснок и лук желтеют тогда, когда им не хватает подкормки. Если корни культуры не обеспечивают достаточного поступления полезных веществ, то наземная часть начинает «голодать» и желтеет.

Чтобы вернуть огородным культурам силу, нужно подпитать их правильным удобрением. Именно оно поможет быстро оздоровить лук и чеснок.

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Приготовление подкормки. Для приготовления удобрения необходима чайная ложка кальциевой селитры, столовая ложка нашатырного спирта, столовая ложка сухой горчицы и 10 литров теплой воды. Все составляющие нужно тщательно перемешать до полного растворения и дать настояться в течение часа.

Как правильно применять приготовленное удобрение. Полученным раствором необходимо обильно полить лук и чеснок под корень, чтобы быстро устранить проблему. Рекомендуется проводить подкормку после дождя, когда почва достаточно влажная. Или перед тем, как вносить удобрение, обильно полейте грядки.

Результат не заставит себя долго ждать. Уже через два дня желтые перья приобретут насыщенный зеленый цвет, а лук и чеснок начнут активно расти и будут формировать большие головки. Эта подкормка способна спасти даже очень больные овощные культуры.