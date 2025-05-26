Трамп набросился на Зеленского с резкой критикой

Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © ТСН

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Президент США Дональд Трамп набросился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского. Американский лидер утверждает, что якобы каждое заявление его украинского коллеги «создает проблемы».

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social

«Президент Зеленский не делает своей стране услуги, говоря так, как он говорит. Каждое его слово создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось», — говорится в заявлении главы Белого дома.

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Трамп также в очередной раз повторил свое постоянное утверждение о том, что война России против Украины якобы никогда бы не началась, если бы он был президентом.

"Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не «Трампа», я лишь помогаю потушить большие и уродливые пожары, которые были разожжены из-за вопиющей некомпетентности и ненависти», — высказался президент США.

Напомним, в то же время Трамп набросился и на Владимира Путина с критическими заявлениями. Он написал в соцсети, что президент России «абсолютно сошел с ума» и без каких-либо причин обстреливает Украину, убивая мирных жителей.

Комментируя атаки по Украине, Трамп также сказал: «Я не знаю, что к черту произошло с Путиным». По словам американского лидера, российский диктатор «бьет ракетами по городам и убивает людей, и мне это не нравится. Мне не нравится то, что делает Путин».

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Заметим, в ночь на 25 мая во время атаки на Украину РФ выпустила 300 дронов и 70 ракет. Комментируя атаку, Зеленский призвал к усилению санкций против страны-агрессора, заявив, что «молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина. Без действительно сильного давления на российское руководство не остановить эту жестокость».