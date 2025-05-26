Трамп накинувся на Зеленського з різкою критикою

Дональд Трамп і Володимир Зеленський / © ТСН

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Президент США Дональд Трамп накинувся з критикою на президента України Володимира Зеленського. Американський лідер стверджує, що начебто кожна заява його українського колеги «створює проблеми».

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Президент Зеленський не робить своїй країні послуги, кажучи так, як він говорить. Кожне його слово створює проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинилося», — йдеться в заяві очільника Білого дому.

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Трамп також вкотре повторив своє постійне твердження проте, що війна Росії проти України начебто ніколи б не почалася, якби він був президентом.

«Це війна Зеленського, Путіна і Байдена, а не «Трампа», я лише допомагаю загасити великі та потворні пожежі, які було розпалено через кричущу некомпетентність і ненависть», — висловився президент США.

Нагадаємо, водночас Трамп накинувся і на Володимира Путіна з критичними заявами. Він написав у соцмережі, що президент Росії «абсолютно збожеволів» і без будь-яких причин обстрілює Україну, вбиваючи мирних жителів.

Коментуючи атаки по Україні, Трамп також сказав: «Я не знаю, що в біса сталося з Путіним». За словами американського лідера, російський диктатор «б’є ракетами по містах і вбиває людей, і мені це не подобається. Мені не подобається те, що робить Путін».

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Зауважимо, у ніч проти 25 травня під час атаки на Україну РФ випустила 300 дронів і 70 ракет. Коментуючи атаку, Зеленський закликав до посилення санкцій проти країни-агресорки, заявивши, що «мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує Путіна. Без справді сильного тиску на російське керівництво не зупинити цю жорстокість».