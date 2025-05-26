- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 5661
- Час на прочитання
- 2 хв
Трамп накинувся на Зеленського з різкою критикою
Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у «створенні проблем» його заявами.
Президент США Дональд Трамп накинувся з критикою на президента України Володимира Зеленського. Американський лідер стверджує, що начебто кожна заява його українського колеги «створює проблеми».
Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.
«Президент Зеленський не робить своїй країні послуги, кажучи так, як він говорить. Кожне його слово створює проблеми, мені це не подобається, і краще б це припинилося», — йдеться в заяві очільника Білого дому.
Трамп також вкотре повторив своє постійне твердження проте, що війна Росії проти України начебто ніколи б не почалася, якби він був президентом.
«Це війна Зеленського, Путіна і Байдена, а не «Трампа», я лише допомагаю загасити великі та потворні пожежі, які було розпалено через кричущу некомпетентність і ненависть», — висловився президент США.
Нагадаємо, водночас Трамп накинувся і на Володимира Путіна з критичними заявами. Він написав у соцмережі, що президент Росії «абсолютно збожеволів» і без будь-яких причин обстрілює Україну, вбиваючи мирних жителів.
Коментуючи атаки по Україні, Трамп також сказав: «Я не знаю, що в біса сталося з Путіним». За словами американського лідера, російський диктатор «б’є ракетами по містах і вбиває людей, і мені це не подобається. Мені не подобається те, що робить Путін».
Зауважимо, у ніч проти 25 травня під час атаки на Україну РФ випустила 300 дронів і 70 ракет. Коментуючи атаку, Зеленський закликав до посилення санкцій проти країни-агресорки, заявивши, що «мовчання Америки, мовчання інших у світі лише заохочує Путіна. Без справді сильного тиску на російське керівництво не зупинити цю жорстокість».