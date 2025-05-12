Вчені назвали дату "смерті" Всесвіту

Всесвіт розпадається набагато швидше, ніж вважалося раніше / © pixabay.com

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Згідно з розрахунками нідерландських учених, останнім зоряним залишкам знадобиться «лише» 10⁷⁸ років, щоб зникнути.

Про це йдеться на Phys.org.

1974 року відомий фізик Стівен Гокінг припустив, що через квантові ефекти поблизу горизонту подій чорні діри можуть випускати елементарні частинки. Одним із наслідків цього процесу є те, що вони дуже повільно випаровуються.

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А 2023-го інші дослідники опублікували роботу, в якій показалb, що не тільки чорні діри, а й інші об’єкти з гравітаційним полем, як-от нейтронні зорі, можуть випаровуватися dнаслідок процесу, схожого з випромінюванням Гокінга. Розрахунки також показали, що час випаровування об’єкта залежить лише від його щільності.

Після цієї публікації дослідники отримали безліч запитань зсередини та ззовні наукової спільноти про те, скільки часу займе цей процес, і в новій статті дали на нього відповідь.

На подив дослідників виявилося, що нейтронні зорі та зоряні чорні діри розпадаються за однаковий час: 1067 років. Це було несподівано, оскільки чорні діри мають сильніше гравітаційне поле, що, ймовірно, має змушувати їх випаровуватися швидше. Розбіжність пояснюється тим, що чорні діри поглинають частину свого власного випромінювання, що гальмує процес.

Вчені також підрахували, скільки часу знадобиться Місяцю й людському тілу, щоб випаруватися під впливом випромінювання, подібного до випромінювання Гокінга. Вийшло 1090 років. Звісно, в реальності існує безліч інших процесів, які призведуть до їхнього набагато швидшого зникнення.

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Тому дослідники вибрали в якості «кінця Всесвіту» іншу цифру — 10⁷⁸ років. Це час, необхідний для того, щоб білі карлики, найдовговічніші небесні тіла, розпалися. Попередні дослідження, в яких цей ефект не враховувався, визначали час життя білих карликів у 101100 років.

За словами вчених, остаточний кінець Всесвіту настане набагато раніше, ніж про це йшлося колись. Проте, на щастя, однаково йдеться про неймовірно величезні, з нашого погляду, проміжки часу.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що загадку про походження золота у Всесвіті розкрито. Вчені знайшли підказку в архівних знімках телескопів NASA та ESA, зроблених два десятки років тому.

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