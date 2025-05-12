Ученые назвали дату "смерти" Вселенной

Вселенная распадается намного быстрее, чем считалось ранее / © pixabay.com

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Согласно расчетам нидерландских ученых, последним звездным остаткам понадобится «всего» 10⁷⁸ лет, чтобы исчезнуть.

Об этом говорится на Phys.org.

В 1974 году известный физик Стивен Гокинг предположил, что из-за квантовых эффектов вблизи горизонта событий черные дыры могут испускать элементарные частицы. Одним из последствий этого процесса является то, что они очень медленно улетучиваются.

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А в 2023-м другие исследователи опубликовали работу, в которой показала, что не только черные дыры, но и другие объекты с гравитационным полем, например нейтронные звезды, могут испаряться в результате процесса, схожего с излучением Гокинга. Расчеты также показали, что время испарения объекта.

После этой публикации исследователи получили множество вопросов изнутри и извне научного сообщества о том, сколько времени займет этот процесс и в новой статье ответили на него.

К удивлению исследователей оказалось, нейтронные звезды и звездные черные дыры распадаются за одинаковое время: 1067 лет. Это было неожиданно, поскольку черные дыры имеют более сильное гравитационное поле, что, вероятно, должно заставлять их испаряться быстрее. Разница объясняется тем, что черные дыры поглощают часть своего собственного излучения, тормозящего процесс.

Ученые также подсчитали, сколько времени понадобится Луне и человеческому телу, чтобы испариться под влиянием излучения Гокинга. Получилось 1090 лет.

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Поэтому исследователи выбрали в качестве «конца Вселенной» другую цифру — 10⁷⁸ лет. Это время, необходимое для того, чтобы белые карлики, самые долговечные небесные тела, распались. Предыдущие исследования, в которых этот эффект не учитывался, определяли время жизни белых карликов в 101-100 лет.

По словам ученых, окончательный конец Вселенной наступит гораздо раньше, чем об этом говорилось ранее. Однако, к счастью, речь все равно идет о невероятно огромных, с нашей точки зрения, промежутках времени.

Напомним, ранее речь шла о том, что загадка о происхождении золота во Вселенной раскрыта. Ученые обнаружили в архивных снимках телескопов NASA и ESA, сделанных два десятка лет назад.

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