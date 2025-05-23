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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Школа стиля
Количество просмотров
644
Время на прочтение
1 мин

Топ-3 платья на лето: Андре Тан назвал трендовые модели

Дизайнер рассказал, какие модели платьев будут самым модным лотом 2025 года и с чем их носить.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Андре Тан

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

«Платья — это must-have для лета! Легкие, стильные и женственные эти три модели точно стоит добавить в свой гардероб этого сезона», — говорит Андре Тан.

Платья в бохо-стиле

Бохо возвращается, поэтому платья в таком стиле с бахромой и кружевом будут на пике популярности. Легкие ткани, свободный крой, этнические мотивы или вышивка — все это идеально подходит для лета.

Белые платья

Модели из шелка или сатина с тонкими бретельками и свободным кроем придают образу элегантности и воздушности. Такие платья удачно будут сочетаться с джинсовой курткой, кедами, босоножками на каблуке.

Ассиметричные платья

Этим летом такие платья будут представлены в разных вариациях: от минималистических моделей до роскошных вариантов с драпировкой и необычным кроем. Подходят асимметричные платья как для вечеринок, так и для деловых встреч, если выбрать сдержанные цвета. Сочетать такие платья можно с оверсайз жакетами.

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Дата публикации
Количество просмотров
644
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