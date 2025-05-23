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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Школа стилю
Кількість переглядів
644
Час на прочитання
1 хв

Топ-3 суконь на літо: Андре Тан назвав трендові моделі

Дизайнер розповів, які моделі суконь будуть наймоднішими лотом 2025 року та з чим їх нисити.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Андре Тан

Андре Тан / © Instagram Андре Тана

«Сукні — це must-have для літа! Легкі, стильні та жіночні — ці три моделі точно варто додати у свій гардероб цього сезону», — каже Андре Тан.

Сукні в бохо-стилі

Бохо повертається, тому сукні в такому стилі — з торочкою та мереживом — будуть на піку популярності. Легкі тканини, вільний крій, етнічні мотиви або вишивка — все це ідеально підходить для літа.

Білизняні сукні

Моделі з шовку або сатину з тонкими бретельками та вільним кроєм додають образу елегантності і легкості. Такі сукні вдало будуть поєднуватися з джинсовою курткою, кедами, босоніжками на підборах.

Асиметричні сукні

Цього літа такі сукні будуть представлені в різних варіаціях: від мінімалістичних моделей до розкішних варіантів з драпуванням і незвичним кроєм. Підходять асиметричні сукні як для вечірок так і для ділових зустрічей, якщо вибрати стримані кольори. Поєднувати такі сукні можна з оверсайз жакетами.

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Дата публікації
Кількість переглядів
644
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