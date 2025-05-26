Спасатели потушили пожар / © ГСЧС

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В Виннице произошел пожар в здании ТЦК. Огонь разгорелся на четвертом этаже. В Сети появились видео, как на месте уже работают спасатели. Для тушения огня пожарные использовали выдвижную автомобильную лестницу.

В ГСЧС Украины ТСН.ua подтвердили факт пожара в здании ТЦК Винницы, но отметили, что больше о происшествии знают военные.

«Это объект Минобороны, поэтому за комментариями обращайтесь к ним. Мы не комментируем их объекты», — сказали в ГСЧС Украины.

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В пресс-службе Сухопутных войск ТСН.ua подтвердили информацию о пожаре в одном из помещений ТЦК в Виннице.

«Да, пожар в помещении ТЦК был. Огонь уже потушили. Подробности устанавливаются. Что касается причин возникновения пожара, то есть две версии. Первая — короткое замыкание в электропроводке, вторая — из-за перезагрузки электросети. Пострадавших нет. Пламя потушили в оперативном порядке. Пострадало одно рабочее помещение», — сообщили детали в пресс-службе Сухопутных войск.

Напомним, 21 мая произошел пожар на Белоцерковской ТЭЦ. Возгорание возникло на территории неработающей градирни.