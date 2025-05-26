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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Вінниці спалахнуло приміщення ТЦК — що сталося

Військові озвучили перші версії займання у будівлі ТЦК. Всього дві версії.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Рятувальники погасили пожежу

Рятувальники погасили пожежу / © ДСНС

У Вінниці сталася пожежа у будівлі ТЦК. Вогонь спалахнув на четвертому поверсі. У Мережі з’явилися відео, як на місці вже працюють рятувальники. Для гасіння вогню пожежні використовували висувну автомобільну драбину.

У ДСНС України ТСН.ua підтвердили сам факт пожежі у будівлі ТЦК Вінниці, але зазначили, що більше про подію знають військові.

«Це об’єкт Міноборони, тому за коментарями звертайтесь до них. Ми не коментуємо їхні об’єкти», — сказали у ДСНС України.

У пресслужбі Сухопутних військ ТСН.ua підтвердили інформацію про пожежу в одному з приміщень ТЦК у Вінниці.

«Так, пожежа у приміщені ТЦК була. Вогонь вже загасили. Деталі встановлюються. Щодо причин виникнення пожежі, то наразі є дві версії. Перша — коротке закорочення у електропроводці, друга — через перезавантаження електромережі. Постраждалих немає. Полум’я загасили в оперативному порядку. Постраждало одне робоче приміщення», — повідомили деталі у пресслужбі Сухопутних військ.

Нагадаємо, 21 травня сталася пожежа на Білоцерківській ТЕЦ. Займання виникло на території градирні, що не працює.

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