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У Вінниці спалахнуло приміщення ТЦК — що сталося
Військові озвучили перші версії займання у будівлі ТЦК. Всього дві версії.
У Вінниці сталася пожежа у будівлі ТЦК. Вогонь спалахнув на четвертому поверсі. У Мережі з’явилися відео, як на місці вже працюють рятувальники. Для гасіння вогню пожежні використовували висувну автомобільну драбину.
У ДСНС України ТСН.ua підтвердили сам факт пожежі у будівлі ТЦК Вінниці, але зазначили, що більше про подію знають військові.
«Це об’єкт Міноборони, тому за коментарями звертайтесь до них. Ми не коментуємо їхні об’єкти», — сказали у ДСНС України.
У пресслужбі Сухопутних військ ТСН.ua підтвердили інформацію про пожежу в одному з приміщень ТЦК у Вінниці.
«Так, пожежа у приміщені ТЦК була. Вогонь вже загасили. Деталі встановлюються. Щодо причин виникнення пожежі, то наразі є дві версії. Перша — коротке закорочення у електропроводці, друга — через перезавантаження електромережі. Постраждалих немає. Полум’я загасили в оперативному порядку. Постраждало одне робоче приміщення», — повідомили деталі у пресслужбі Сухопутних військ.
Нагадаємо, 21 травня сталася пожежа на Білоцерківській ТЕЦ. Займання виникло на території градирні, що не працює.