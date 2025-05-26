Трамп і Путін / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп прагне «врегулювати, нормалізувати і перезавантажити» відносини між Вашингтоном і Москвою. Ця ідея була помітною ще під час його першої каденції, коли той прагнув особистої зустрічі з Володимиром Путіним, аби узгодити ключові питання — від ядерного роззброєння до економічної співпраці.

Таку думку висловила колишня радниця президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Фіона Гілл, пише The Telegraph.

«Він шанобливий із Путіним, тому що дійсно стурбований ризиком обміну ядерними ударами», — сказала вона.

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Однак, як зазначила Гілл, найбільш глобальною загрозою більше не є ядерний удар, а більш приховані методи ведення війни.

«Тепер йдеться про критично важливу національну інфраструктуру та акти саботажу, отруєнь і вбивств», — додала вона.

Гілл вважає, що в основі м’якого підходу Трампа до Кремля лежить його особисте ідолопоклонство по відношенню до Путіна і їхня спільна віра в «сфери впливу» і «хто сильніший, той і правий».

«Трамп зачарований Путіним і в результаті поступово стає його рабом», — вважає вона.

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Гілл також наголосила на бажанні Трампа збудувати особисті відносини з очільником Кремля, що, за її словами, супроводжується його чітко вираженим наміром згорнути підтримку України з боку США. Вона підкреслила, що Трамп неодноразово висловлював бажання зменшити роль Вашингтону в європейській безпеці та перекласти більшу відповідальність на союзників.

Нагадаємо, інший колишній радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон говорив, що Трамп розглядає міжнародні відносини через призму своїх особистих стосунків із іноземними лідерами та вважає, що дружить із Путіним, проте, на думку експерта, очільник Кремля ним маніпулює.

Зазначимо, Путін 27 лютого похвалив адміністрацію Трампа, заявивши, що перші контакти Росії з адміністрацією «вселяють певні надії» і що команда Трампа нібито демонструє «взаємну рішучість» відновити відносини між США та Росією.

Путін також додав, що «деякі західні еліти намагаються підтримувати нестабільність у світі і намагатимуться зірвати або скомпрометувати розпочатий американо-російський діалог».

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