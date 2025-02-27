Путін заявив про спроби зірвати переговори США та Росії

Президент держави-агресорки закликав “використовувати всі наявні у дипломатії та спецслужб засоби для боротьби з такими спробами”.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що деякі західні країни начебто намагаються підірвати двосторонні переговори з США. Господар Кремля та колишній полковник КДБ закликав російські спецслужби не допустити цього “усіма засобами”.

Про це він говорив у четвер, 27 лютого, під час зустрічі з керівництвом Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ, повідомляють російські державні агентства.

“Ми знаємо, що не всім подобається відновлення російсько-американських контактів”, - сказав Путін.

За його словами, “деякі західні еліти залишаються налаштованими підтримувати нестабільність у світі”.

“Ці сили намагатимуться торпедувати та дискредитувати діалог, який уже почався”, — заявив господар Кремля, закликавши “використовувати всі наявні у дипломатії та спецслужб засоби для боротьби з такими спробами”.

На цій же зустрічі у ФСБ, директором якої Путін був до його призначення на посаду прем’єр-міністра РФ у 1999 році, господар Кремля заявив, що перші контакти з новою адміністрацією США пробуджують "певну надію".

"Є взаємний дух працювати над відновленням двосторонніх відносин і поступовим вирішенням великого обсягу системних і стратегічних проблем, накопичених у світовій архітектурі", - сказав він.

Нагадаємо, представники Росії та США проводять у четвер, 27 лютого, у Стамбулі другий раунд закритих переговорів, присвячених нормалізації двосторонніх дипломатичних відносин. Перший раунд переговорів відбувся 18 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Це стало першим прямим контактом між двома країнами від початку повномасштабної війни в Україні в лютому 2022 року.

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