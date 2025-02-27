Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Путін заявив про спроби зірвати переговори США та Росії

Путін заявив про спроби зірвати переговори США та Росії

Президент Росії Володимир Путін / Фото: Associated Press

Президент держави-агресорки закликав “використовувати всі наявні у дипломатії та спецслужб засоби для боротьби з такими спробами”. 

Президент Росії Володимир Путін заявив, що деякі західні країни начебто намагаються підірвати двосторонні переговори з США. Господар Кремля та колишній полковник КДБ закликав російські спецслужби не допустити цього “усіма засобами”.

Про це він говорив у четвер, 27 лютого, під час зустрічі з керівництвом Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ, повідомляють російські державні агентства.

“Ми знаємо, що не всім подобається відновлення російсько-американських контактів”, - сказав Путін.

За його словами, “деякі західні еліти залишаються налаштованими підтримувати нестабільність у світі”. 

“Ці сили намагатимуться торпедувати та дискредитувати діалог, який уже почався”, — заявив господар Кремля, закликавши “використовувати всі наявні у дипломатії та спецслужб засоби для боротьби з такими спробами”. 

На цій же зустрічі у ФСБ, директором якої Путін був до його призначення на посаду прем’єр-міністра РФ у 1999 році, господар Кремля заявив, що перші контакти з новою адміністрацією США пробуджують "певну надію". 

"Є взаємний дух працювати над відновленням двосторонніх відносин і поступовим вирішенням великого обсягу системних і стратегічних проблем, накопичених у світовій архітектурі", - сказав він. 

Нагадаємо, представники Росії та США проводять у четвер, 27 лютого, у Стамбулі другий раунд закритих переговорів, присвячених нормалізації двосторонніх дипломатичних відносин. Перший раунд переговорів відбувся 18 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Це стало першим прямим контактом між двома країнами від початку повномасштабної війни в Україні в лютому 2022 року. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація