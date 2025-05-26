Путин готовит новые наступательные операции: Зеленский сообщил данные разведок

Путин и его окружение не планируют завершать войну / © Владимир Зеленский

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Российский президент Владимир Путин и его оцепление не планируют завершать войну. Нет сейчас никакого подтверждения, что они всерьез рассматривают вариант мира и дипломатию. Напротив, много свидетельств о том, что они готовят новые наступательные операции. Россия рассчитывает на дальнейшую войну.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 26 мая в ходе обращения.

«Провел сегодня Ставку. Были доклады разведок очень основательные. В общем, по ситуации: война и российские намерения, возможности российских войск и их промышленного комплекса, а также наши возможности давить на Россию и сбивать ее планы. Видим по информации, полученной разведкой, и по открытым данным, что Путин и его окружение не планируют завершать войну», — сказал Зеленский.

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Он отметил, что сейчас нет ни одного подтверждения, что РФ серьезно рассматривает вариант мира и дипломатию.

«Напротив, много свидетельств, что они готовят новые наступательные операции. Россия рассчитывает на дальнейшую войну. И это с их стороны откровенное пренебрежение всем в мире, стремящимся к миру и пытающимся сделать дипломатию действенной», — добавил Зеленский.

Он также выразил уверенность, что разведки партнеров имеют такую же информацию.

«Тоже видят такие факты, и важно, чтобы они не закрывали глаза и докладывали вверх. Единственное, что сейчас нужно — это абсолютно честные выводы и соответствующее совместное давление на Россию», — сказал он.

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Напомним, РФ постоянно совершенствует свои «Шахеды». Новые дроны летают уже быстрее и выше, а боевая часть выросла вдвое.

Ранее военный «Флэш» ранее перечислил, что не могут и чего не имеют «Шахеды» , которыми РФ атакует Украину.

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