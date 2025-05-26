Чьи двигатели РФ ставит на свои "Шахеды": военный обозреватель ответил

Боевая часть дронов выросла вдвое / © tsn.ua

Реклама

Россия постоянно совершенствует свои «Шахеды»: новые дроны летают быстрее и выше — до 4 км. Боевая часть выросла вдвое — с 40 до 90 кг.

Об этом рассказал Вадим Кушников, обозреватель портала Милитарный в эфире « Киев24 «.

«Сам конструктив внешний не сильно изменился, если мы берем за основу гигантское изделие. А что касается внутренней компоновки, то действительно, по состоянию на текущий момент она значительно модернизирована», — сказал эксперт.

Реклама

По его словам, «современные „Шахеды“ более быстрые, мощные и адаптированные к нашим тактикам». Сначала РФ использовала ненадежные иранские двигатели, затем европейские (до санкций), теперь китайские.

Эксперт подчеркнул, что новые дроны летают быстрее и выше — до 4 км.

Опаснее всего, подчеркивает эксперт, это обновленная система наведения: РФ уже использует 8-канальные CRP-антенны китайского и российского производства.

Напомним, военный «Флэш» ранее перечислил, что не могут и чего не имеют «Шахеды» , которыми РФ атакует Украину.

Реклама

Читайте также