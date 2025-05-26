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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В Ливерпуле авто въехало в толпу болельщиков во время парада

Пострадали не менее пяти человек. Водитель задержан, полиция выясняет обстоятельства.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Автомобиль въехал в толпу болельщиков

Автомобиль въехал в толпу болельщиков. / © AFP

Во время празднования победы футбольного клуба Ливерпуль в чемпионате Англии в городе произошел инцидент — автомобиль врезался в толпу людей.

Об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошел вечером 26 мая около 18:00 по местному времени на Уотер-стрит в центре Ливерпуля. По словам полиции, транспортное средство остановилось на месте, а водитель сразу был задержан. Причины происшествия выясняются.

На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, по меньшей мере пять человек получили травмы.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал увиденное на кадрах с места происшествия "ужасным" и выразил соболезнования пострадавшим. Он сообщил, что находится в постоянном контакте с полицией и службами реагирования по расследованию инцидента.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области в ДТП погибли 45-летняя женщина и трехлетний ребенок.

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