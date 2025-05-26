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В Ливерпуле авто въехало в толпу болельщиков во время парада
Пострадали не менее пяти человек. Водитель задержан, полиция выясняет обстоятельства.
Во время празднования победы футбольного клуба Ливерпуль в чемпионате Англии в городе произошел инцидент — автомобиль врезался в толпу людей.
Об этом сообщает BBC News.
Инцидент произошел вечером 26 мая около 18:00 по местному времени на Уотер-стрит в центре Ливерпуля. По словам полиции, транспортное средство остановилось на месте, а водитель сразу был задержан. Причины происшествия выясняются.
На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, по меньшей мере пять человек получили травмы.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал увиденное на кадрах с места происшествия "ужасным" и выразил соболезнования пострадавшим. Он сообщил, что находится в постоянном контакте с полицией и службами реагирования по расследованию инцидента.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области в ДТП погибли 45-летняя женщина и трехлетний ребенок.