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В ДТП погиб экс-глава Полтавского ТЦК — СМИ
Местные СМИ утверждают, что в Полтавской области в ДТП погиб бывший глава областного ТЦК Михаил Холодов.
В ДТП погиб бывший начальник Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Холодов.
Об этом сообщают местные издания «Зміст» и «Кременчугская газета».
По информации журналистов, речь идет о ДТП, которое произошло 18 мая, о котором ранее сообщала полиция Полтавщины.
«Автомобиль Hyundai съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадали двое мужчин. По предварительным данным, один из них (1985 г.р.) погиб на месте. Другой, 1994 года рождения, с телесными повреждениями госпитализирован в больницу», — рассказали тогда в полиции.
Фамилии погибшего и пострадавшего там не уточнили.
В СМИ утверждают, что погибший — бывший глава Полтавского областного ТЦК и СП Михаил Холодов.
Михаил Холодов был назначен начальником Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в мае 2023 года.
Холодов учился в Полтавском военном институте связи, имел высшее образование офицера-связи. С 2010-го года работал в структуре военкоматов.
В августе 2023 года Президент Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий увольнение всех областных военкомов. Тогда среди других начальников ТЦК СП уволили и Михаила Холодова.
Ранее сообщалось, что в Киеве микроавтобус ТЦК, перевозивший мобилизованных, попал в ДТП.