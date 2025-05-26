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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В ДТП погиб экс-глава Полтавского ТЦК — СМИ

Местные СМИ утверждают, что в Полтавской области в ДТП погиб бывший глава областного ТЦК Михаил Холодов.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Бывший глава Полтавского областного ТЦК Михаил Холодов

Бывший глава Полтавского областного ТЦК Михаил Холодов / © Кременчугская газета

В ДТП погиб бывший начальник Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Холодов.

Об этом сообщают местные издания «Зміст» и «Кременчугская газета».

По информации журналистов, речь идет о ДТП, которое произошло 18 мая, о котором ранее сообщала полиция Полтавщины.

«Автомобиль Hyundai съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадали двое мужчин. По предварительным данным, один из них (1985 г.р.) погиб на месте. Другой, 1994 года рождения, с телесными повреждениями госпитализирован в больницу», — рассказали тогда в полиции.

/ © Полиция полтавской области

© Полиция полтавской области

Фамилии погибшего и пострадавшего там не уточнили.

В СМИ утверждают, что погибший — бывший глава Полтавского областного ТЦК и СП Михаил Холодов.

Михаил Холодов был назначен начальником Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки в мае 2023 года.

Холодов учился в Полтавском военном институте связи, имел высшее образование офицера-связи. С 2010-го года работал в структуре военкоматов.

В августе 2023 года Президент Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий увольнение всех областных военкомов. Тогда среди других начальников ТЦК СП уволили и Михаила Холодова.

Ранее сообщалось, что в Киеве микроавтобус ТЦК, перевозивший мобилизованных, попал в ДТП.

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Дата публикации
Количество просмотров
1030
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