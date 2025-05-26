Колишній очільник Полтавського обласного ТЦК Михайло Холодов / © Кременчуцька газета

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У ДТП загинув колишній начальник Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Холодов.

Про це повідомляють місцеві видання «Зміст» та «Кременчуцька газета».

За інформацією журналістів, йдеться про ДТП, що сталося 18 травня, про яке раніше повідомляла поліція Полтавщини.

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«Автомобіль Hyundai з’їхав у кювет і перекинувся. Унаслідок ДТП постраждали двоє чоловіків. За попередніми даними, один із них (1985 року народження) загинув на місці. Іншого, 1994 року народження, з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні», — розповіли тоді у поліції.

© Поліція Полтавської області

Прізвищ загиблого та постраждалого там не уточнили.

У ЗМІ стверджують, що загиблий — колишній очільник Полтавського обласного ТЦК та СП Михайло Холодов.

Михайла Холодова призначили начальником Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у травні 2023 року.

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Холодов навчався у Полтавському військовому інституті зв’язку, мав вищу освіту офіцера-зв’язківця. Від 2010-го року працював у структурі військкоматів. Також він проходити службу під керівництвом Валерія Залужного, коли той командував оперативним командуванням «Північ»

У серпні 2023 року Президент Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає звільнення всіх обласних військкомів. Тоді серед інших начальників ТЦК СП, звільнили й Михайла Холодова.

Раніше повідомлялося, що у Києві мікроавтобус ТЦК, який перевозив мобілізованих, потрапив у ДТП.