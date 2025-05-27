Играет с огнем: Трамп неожиданно "наехал" на Путина

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неожиданно набросился с критикой на российского диктатора Путина.

«Путин не понимает, что если бы не я, с Россией уже произошло много очень плохих вещей, и я имею в виду РЕАЛЬНО ОЧЕНЬ ПЛОХИХ. Он играет с огнем», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Напомним, что на прошлой неделе после новой волны массированных воздушных атак на Украину Трамп заявил, что Путин «совсем сошел с ума», и добавил, что рассматривает новые санкции против Москвы.

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В свою очередь Кремль обвинил президента США в «эмоциональной перегрузке»