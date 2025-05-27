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Переговоры Украины и РФ: в Ватикане объяснили предложение Папы Римского
В Ватикане уточнили предложение Папы Римского Льва XIV по переговорам Украины и России. И о посредничестве речь не идет.
Папа Римский Лев XIV предложил Ватикан место для переговоров Украины и России. Однако о посредничестве речь не шла.
Об этом заявил госсекретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин, сообщает Vatican News.
Он сказал, что Ватикан выступает за скорейшие переговоры между Украиной и Россией, а где они состоятся не важно.
«Главное, чтобы эти переговоры начались, ведь войну необходимо срочно остановить», — сказал Паролин.
Он подчеркнул, что прежде всего необходимо добиться срочного перемирия, чтобы покончить с разрушением, уничтожением городов, гибели мирного населения.
«А дальше необходимо срочно достичь стабильного, справедливого и длительного мира, который будет принят и согласован обеими сторонами», — добавил он.
Госсекретарь Святого Престола подчеркнул, что Папа Римский уверен в полной готовности Святого Престола принять возможные переговоры, предлагая «нейтральное, защищенное место». В то же время речь идет только о месте для переговоров, а не о посредничестве понтифика, поскольку о посредничестве должны попросить стороны.
«Речь идет также о других возможных местах, как Женева. В любом случае не имеет значения, где состоятся переговоры, которых мы все желаем.
Напомним, в Москве накануне назвали единственное место, которое «хуже Ватикана» для переговоров Украины и РФ. И это Гаага, имея в виду Международный уголовный суд, выдавший ордер на арест президента России Путина за военные преступления.
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