Переговоры Украины и РФ: в Ватикане объяснили предложение Папы Римского

Папа Римский Лев XIV / © Vatican News

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Папа Римский Лев XIV предложил Ватикан место для переговоров Украины и России. Однако о посредничестве речь не шла.

Об этом заявил госсекретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин, сообщает Vatican News.

Он сказал, что Ватикан выступает за скорейшие переговоры между Украиной и Россией, а где они состоятся не важно.

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«Главное, чтобы эти переговоры начались, ведь войну необходимо срочно остановить», — сказал Паролин.

Он подчеркнул, что прежде всего необходимо добиться срочного перемирия, чтобы покончить с разрушением, уничтожением городов, гибели мирного населения.

«А дальше необходимо срочно достичь стабильного, справедливого и длительного мира, который будет принят и согласован обеими сторонами», — добавил он.

Госсекретарь Святого Престола подчеркнул, что Папа Римский уверен в полной готовности Святого Престола принять возможные переговоры, предлагая «нейтральное, защищенное место». В то же время речь идет только о месте для переговоров, а не о посредничестве понтифика, поскольку о посредничестве должны попросить стороны.

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«Речь идет также о других возможных местах, как Женева. В любом случае не имеет значения, где состоятся переговоры, которых мы все желаем.

Напомним, в Москве накануне назвали единственное место, которое «хуже Ватикана» для переговоров Украины и РФ. И это Гаага, имея в виду Международный уголовный суд, выдавший ордер на арест президента России Путина за военные преступления.

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