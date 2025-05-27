Переговори України та РФ: у Ватикані пояснили пропозицію Папи Римського

Папа Римський Лев XIV / © Vatican News

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Папа Римський Лев XIV запропонував Ватикан як місце для переговорів України та Росії. Проте про посередництво не йшлося.

Про це заявив держсекретар Святого Престолу кардинал П’єтро Паролін, повідомляє Vatican News.

Він сказав, що Ватикан виступає за якнайшвидші переговори між Україною та Росією, а де вони відбудуться не є важливим.

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«Головне, щоби ці переговори врешті розпочалися, адже війну необхідно терміново зупинити», — сказав Паролін.

Він наголосив, що передусім, необхідно домогтися термінового перемир’я, щоб покласти край руйнуванням, знищенню міст, загибелі мирного населення.

«А далі необхідно терміново досягти стабільного, справедливого і тривалого миру, який буде прийнятий і погоджений обома сторонами», — додав він.

Держсекретар Святого Престолу наголосив, що Папа Римський впевнений у повній готовності Святого Престолу прийняти можливі переговори, пропонуючи «нейтральне, захищене місце». Водночас йдеться тільки про місце для переговорів, а не про посередництво понтифіка, оскільки «про посередництво повинні попросити сторони».

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«Йдеться також про інші можливі місця, як-от Женева. В будь-якому разі не має значення, де відбудуться переговори, яких ми всі бажаємо. Насправді важливо те, щоб вони нарешті розпочалися», — додав кардинал.

Нагадаємо, у Москві напередодні назвали єдине місце, що «гірше за Ватикан» для переговорів України та РФ. І це Гаага, маючи на увазі Міжнародний кримінальний суд, який видав ордер на арешт президента Росії Путіна за воєнні злочини.

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