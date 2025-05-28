Вибухи пролунали у Харкові / © Associated Press

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У Харкові в ніч проти 28 травня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Суспільне.

«У Харкові чутно серію вибухів», — йдеться у повідомленні.

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Пізніше видання повідомило про повторні вибухи у місті.

Перед вибухами у місті та області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників.

Очільник міста Ігор Терехов заявив, що вибухи, звуки яких було чутно у Харкові, відбувалися за межами міста.

"Звуки вибухів, які було чути в Харкові, долинали з передмістя. Однак для Харкова й надалі зберігається небезпека ударних БПЛА", - йдеться у повідомленні.

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Моніторингові канали повідомляють, що регіон атакують 16 ворожих БпЛА.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 28 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що загарбники завдали масованих ударів БпЛА по передмістю Харкова, виникла масштабна пожежа.