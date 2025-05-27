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- Війна
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У Сумах вночі пролунала серія вибухів
Місто атакували ворожі ударні безпілотники.
У Сумах у ніч проти 27 травня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
«У Сумах було чутно вибух», — повідомляють кореспонденти Суспільного.
Згодом журналісти видання поінформували про нову серію вибухів у місті.
Перед цим у місті та області оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих ударних безпілотників.
Моніторингові канали повідомляли, що кілька ворожих дронів-камікадзе рухалися в напрямку Сум.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 27 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що загарбники завдали масованих ударів БпЛА по передмістю Харкова, виникла масштабна пожежа.