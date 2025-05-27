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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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У Сумах вночі пролунала серія вибухів

Місто атакували ворожі ударні безпілотники.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Вибухи пролунали у Сумах

Вибухи пролунали у Сумах / © Associated Press

У Сумах у ніч проти 27 травня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«У Сумах було чутно вибух», — повідомляють кореспонденти Суспільного.

Згодом журналісти видання поінформували про нову серію вибухів у місті.

Перед цим у місті та області оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих ударних безпілотників.

Моніторингові канали повідомляли, що кілька ворожих дронів-камікадзе рухалися в напрямку Сум.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 27 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що загарбники завдали масованих ударів БпЛА по передмістю Харкова, виникла масштабна пожежа.

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