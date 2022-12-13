Перевірте, чи ви робите це правильно: що перше смажити — моркву чи цибулю

Саме засмажена морква з цибулею добавляється практично в кожну гарячу страву. Хоча цей процес не вимагає багато часу, але потрібно знати, що перше смажити — моркву чи цибулю? Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Навіщо потрібно обсмажувати моркву і цибулю

Насамперед, засмажування моркви з цибулею додає будь-якій страві особливого смаку та ніжного аромату. Навіть якщо сама страва вийшла не так, як ви того хотіли чи планували, за допомогою моркви ви додасте трішки пікантності, а цибулі — нотку карамельності. Тобто засмажування — це чудовий спосіб приховати свої помилки під час готування їжі.

А ще цибулю з морквою обсмажують, щоб підкреслити смак основного інгредієнта страви. Наприклад, м'яса. Також таке засмаження просто естетично виглядає. Особливо в перших стравах. Суп завдяки моркві отримую насичений помаранчевий колір.

Так що перше смажити — моркву чи цибулю

Думка кулінарів в цьому запитанні різниться. Дехто спочатку 4-5 хвилин готує на сковороді цибулю на середньому вогні, перемішує її, а вже потім додає за смаком моркву та інші овочі. Цей метод непоганий. Але існує один нюанс, про який потрібно пам'ятати. Коли цибуля готується з іншими овочами (тою ж морквою), то виділяється багато вологи. Якщо при цьому ви взяли невелику сковороду і готуєте все під кришкою, цибуля вийде вологою і надто м'якою.

Саме пара, яка піднімається у процесі приготування, є основною причиною, чому цибулю обсмажують першою або взагалі ці два продукти смажать окремо. Якщо ж місця для обсмажування всіх овочів разом з цибулею достатньо і ви не будете закривати сковороду кришкою, можете готувати їх разом.

Досвідчені кулінари вважають, що краще смажити спочатку цибулю, щоб вона стала золотистою і хрусткою. А потім моркву. Краще, звичайно, за можливості взагалі готувати їх в різних ємностях. Тоді до основної страви засмаження додають вже на останньому етапі приготування.

Багато хто також задається запитанням: чому краще спочатку обсмажувати цибулю, а вже потім м'ясо. Відповідь дуже проста: м'ясо теж виділяє багато соків під впливом високої температури. Вони псують смак цибулі та розм'якшують її. В результаті у вас вийде не смажена, а тушкована страва.

Як пасерувати цибулю і скільки її потрібно смажити, щоб вона була смачною? Тут все залежить від того, наскільки ви розігріли сковорідку. Зазвичай займає 1-3 хвилини.

Скільки часу смажиться морква? Якщо плита вже розігріта, час приготування займе 5-6 хвилин. Смажити цей овоч ви можете на олії від цибулі. Так смак срави буде значно кращим.

Дуже важливо, щоб засмаження вийшло не надто солодким (карамелізованим) або гірким, тому потрібно ретельно перемішувати страву та стежити за вогнем.