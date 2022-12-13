Проверьте, делаете ли вы это правильно: что первое жарить — морковь или лук

Именно зажаренная морковь с луком добавляется практически в каждое горячее блюдо. Хотя этот процесс не требует много времени, но нужно знать, что первое жарить морковь или лук? Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Зачем нужно обжаривать морковь и лук

Прежде всего, зажарка моркови с луком придает любому блюду особый вкус и нежный аромат. Даже если само блюдо получилось не так, как вы хотели или планировали, с помощью моркови вы придадите немного пикантности, а луку — нотку карамельности. То есть зажарка – это отличный способ скрыть свои ошибки во время приготовления пищи.

А еще лук с морковью обжаривают, чтобы подчеркнуть вкус основного ингредиента блюда. К примеру, мяса. Также такая зажарка просто эстетически смотрится. Особенно в первых блюдах. Суп благодаря моркови получаю насыщенный оранжевый цвет.

Так что первое жарить – морковь или лук

Мнение кулинаров в этом вопросе разнится. Некоторые сначала 4-5 минут готовят на сковороде лук на среднем огне, перемешивают его, а уже потом добавляют по вкусу морковь и другие овощи. Этот метод неплох. Но есть один нюанс, о котором нужно помнить. Когда лук готовится с другими овощами (той же морковью), то выделяется много влаги. Если при этом вы взяли небольшую сковороду и готовите все под крышкой, лук получится влажным и слишком мягким.

Именно поднимающийся в процессе приготовления пар является основной причиной, почему лук обжаривают первым или вообще эти два продукта жарят отдельно. Если места для обжаривания всех овощей вместе с луком достаточно и вы не будете закрывать сковороду крышкой, можете готовить их вместе.

Опытные кулинары считают, что лучше жарить сначала лук, чтобы он стал золотистым и хрустящим. А потом морковь. Лучше, конечно, по возможности вообще готовить их в разных емкостях. Тогда к основному блюду зажарку добавляют уже на последнем этапе приготовления.

Многие также задаются вопросом: почему лучше сначала обжаривать лук, а уже потом мясо. Ответ очень прост: мясо тоже выделяет многие соки под воздействием высокой температуры. Они портят вкус лука и размягчают его. В результате у вас получится не жареное, а тушеное блюдо.

Как пассеровать лук и сколько его нужно жарить, чтобы он был вкусным? Здесь все зависит от того, насколько вы разогрели сковородку. Обычно занимает 1-3 минуты.

Сколько времени жарится морковь? Если плита уже разогрета, время приготовления займет 5-6 минут. Жарить этот овощ вы можете на растительном масле от лука. Так вкус сравы будет гораздо лучше.

Очень важно, чтобы зажарка получилась не слишком сладкой (карамелизованной) или горькой, поэтому нужно тщательно перемешивать блюдо и следить за огнем.