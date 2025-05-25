Вибух пролунав у парку на Чернігівщині: що відомо

Вибух / © Pixabay

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У суботу, 25 травня, в одному з парків Ніжина, що на Чернігівщині, стався вибух невідомого предмета, попередньо — гранати. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області у Facebook.

За наявною інформацією, близько 44-річний місцевий мешканець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, відпочивав у парку та кинув вибухонебезпечний предмет у бік дерев. Після цього пролунав вибух.

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На місце події одразу прибули екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група Ніжинського райуправління поліції, а також інші оперативно-рятувальні служби.

Чоловіка, який, ймовірно, вчинив вибух, затримано на місці події. За попередньою інформацією, йдеться про хуліганство із застосуванням вибухонебезпечного предмета.

Наразі триває досудове розслідування у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львівській області невідомий підірвав гранату посеред подвір’я.

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