Як захисти грушу від іржі: найкращі методи досвідчених садівників

Як захистити грушу від іржі / © Unsplash

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Коли на листі груші з’являються руді плями, цього не варто ігнорувати. На перший погляд здається, що це лише косметичний дефект. Але кожен досвідчений садівник розуміє, що це серйозна проблема. Іржа — не просто грибкова хвороба, а потенційна загроза для всього дерева. Вона буде поступово виснажувати грушу, зведе нанівець урожай і може знищити дерево. Розповідаємо, посилаючись на ресурс «Добрі Новини», що треба робити, щоб урятувати грушу від загибелі.

Чим обробити грушу, щоб захистити від іржі: найкращі засоби

Надійна класика — бордоська рідина. Обробку треба зробити ще до появи перших бутонів. Найкращим профілактичним засобом вважається 1% розчин бордоської суміші, яким необхідно обприскати всю крону, не пропускаючи жодної гілочки та листочка.

Можна спробувати також народні методи — настій попелу чи коров’яку, але професіонали не рекомендують довіряти цим засобам, вони у випадку з іржею мало чим допоможуть.

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Другу обробку вже треба робити після цвітіння, коли іржа проявляє найбільшу активність. А через два тижні необхідно провести третє обприскування. Така схема блокує розвиток патогену в критичний період. Окрім бордоської рідини можна використовувати фунгіциди з умістом міді.

Як зупинити поширення хвороби по дереву: ключові кроки

Санітарна обрізка. Уражені гілки слід одразу обрізати та знищити, не варто залишати їх у саду, щоб не розповсюджувалася інфекція. Якщо грибок проник у кору стовбура, акуратно зачистіть проблемну зону до здорової тканини, обробіть 3% розчином мідного купоросу і закрийте садовим варом. Це не дасть хворобі дістатися до внутрішніх тканин груші.

Підживлення. Треба пам’ятати, що груша, уражена хворобою, потребує підтримки. У фазі активного росту необхідне фосфорно-калійне підживлення, це підвищить імунітет рослини до хвороби.

Обробка від шкідників. А після завершення сезону, коли опаде листя, саме час для заключного обприскування. Необхідно розчинити 700 г сечовини в 10 л води й ретельно обробити гілки, бруньки та пристовбурне коло груші. Це допоможе знищити спори грибків і личинки шкідників, які могли залишитись зимувати поруч із деревом.