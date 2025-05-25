Чому лаванда смертельно небезпечна для кішок: як захистити свого улюбленця

Чому лаванда небезпечна для кішок / © www.freepik.com/free-photo

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Чим небезпечна лаванда для котів і як захистити свого улюбленця

Лаванда, попри свою популярність у домашньому догляді та ароматерапії, є токсичною для кішок, як пише ресурс Ukr.Media. До її складу входять сполуки ліналоол і ліналілацетат, які котяча печінка не в змозі переробити. Це призводить до накопичення токсичних речовин в організмі тварини, навіть у разі незначного впливу. Особливо небезпечними є ефірні олії лаванди, бо в них дуже висока концентрація активних речовин.

Які можуть бути ознаки отруєння лавандою у тварини

Ознаки отруєння включають блювання, надмірне слиновиділення, втрату апетиту, пригнічений стан, млявість і утруднене дихання. У важких випадках можливе серйозне ураження печінки.

Окрім цього, контакт із лавандою може спричинити алергічні реакції на шкірі кота, такі як свербіж, почервоніння чи висип. Також при вдиханні пари ефірної олії лаванди можуть виникнути спазми дихальних шляхів, особливо у тварин із респіраторними захворюваннями.

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Як захистити кішку від небезпечного впливу лаванди

Щоб уникнути ризику, власникам котиків варто повністю відмовитися від використання лаванди вдома. Якщо це неможливо, важливо зберігати рослину чи засоби на її основі у недоступних для тварини місцях і ніколи не застосовувати ефірні олії у її присутності.

У разі появи будь-яких симптомів отруєння слід негайно звернутися до ветеринарного лікаря.